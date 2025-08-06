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14:09, 6 августа 2025Мир

В Японии произошел взрыв

В японском городе Саппоро произошел взрыв автомобиля, пострадали 2 человека
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
СюжетЗемлетрясения в Японии

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

В японском городе Саппоро префектуры Хоккайдо произошел взрыв легкового автомобиля. Об этом сообщает Oita Press.

«Около 13:10 поступили многочисленные звонки о взрыве автомобиля на парковке у аптеки», — говорится в сообщении.

В результате происшествия пострадали два человека, которых госпитализировали с травмами. При этом сообщается, что причины произошедшего пока не установлены.

Ранее у побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 5,6. Максимальная сила подземных толчков достигала трех баллов по семибалльной шкале, принятой в стране.

ЖЗЛ
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