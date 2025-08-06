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13:44, 6 августа 2025Интернет и СМИ

Владельцев Android предупредили о самых популярных схемах заражения вирусом

F6: Мошенники используют объявления о работе для заражения устройств вирусом
Евгения Наумова
Евгения Наумова

Фото: DC Studio / Freepik

Злоумышленники используют объявления о работе для заражения устройств на базе Android вредоносным программным обеспечением (ПО). О самых популярных схемах мошенничества рассказала в своем Telegram-канале компания F6, которая также раскрыла способы защититься от вирусов.

По их данным, аферисты размещают в сети объявления о поиске сотрудников для удаленной работы. Если пользователь откликается на него, то ему присылают ссылку, которая ведет на сайт, внешне похожий на магазин приложений Google Play. После этого человеку предлагают скачать вредоносный файл под видом легитимного приложения. С помощью вируса мошенники могут перехватывать СМС-сообщения и пуш-уведомления и красть данные банковской карты.

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Также в компании предупредили об опасности опросов за вознаграждение. Согласно этой схеме, аферисты от имени крупной организации предлагают россиянам принять участие в опросе, и обещают за это деньги. В результате они убеждают владельца Android установить приложение, которое способно похищать СМС-сообщения и данные контактов.

Чтобы защититься от вредоносного ПО, в F6 посоветовали использовать антивирус и регулярно обновлять операционные системы и приложения. Загружать приложения следует только из официальных магазинов. «Будьте осторожны со входящим контентом: не открывайте подозрительные вложения и ссылки в письмах и мессенджерах», — дали еще одну рекомендацию в компании.

Ранее МВД России перечислило признаки заражения устройства вирусом. К ним, в частности, отнесли появление в телефоне незнакомых приложений, которых владелец не устанавливал.

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