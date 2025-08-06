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18:27, 6 августа 2025Забота о себе

Врач предупредила о смертельной опасности тренда на поедание сливочного масла

Педиатр Осипенко: Диеты с высоким содержанием жиров повышают риск смертности
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Sorin Gheorghita / Unsplash

Увлечение новым вирусным трендом — диетой, которая подразумевает неограниченное поедание сливочного масла, может быть смертельно опасно, рассказала педиатр Оксана Осипенко. О вреде так называемой «диеты хищников» врач предупредила в беседе с ЕАН.

По словам Осипенко, содержание животных жиров в рационе взрослого человека должно быть очень небольшим — около 7 процентов, так как их избыток в рационе приводит к нарушениям в липидном обмене и резкому повышению холестерина в крови. «По данным профессиональных исследований, высокое употребление животного жира повышает риск общей смертности на 16 процентов», — уточнила врач.

Осипенко добавила, что тренды на употребление одной группой продуктов в целом опасны, поскольку для организма важно пищевое разнообразие.

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Ранее в соцсетях распространились ролики, в которых девушки съедают сливочное масло пачками — они откусывают от бруска прямо из пачки, не доставая его из упаковки. Блогерши заявляют, что масло якобы обеспечит их питательными элементами, необходимыми для здоровья волос и всего организма.

Ранее диетолог Александр Бурлаков опроверг миф о салате из огурцов и помидоров. По его словам, эти овощи не могут нейтрализовать полезные свойства друг друга.

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