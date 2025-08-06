ВС России ударом ФАБ уничтожили десятки военных командного центра ВСУ

ТАСС: ВС РФ ударом ФАБ уничтожили 20 военных командного центра ВСУ

Российские войска в результате удара фугасной авиабомбы по командному центру Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Новоселка Днепропетровской области уничтожили десятки украинских военных. Об этом ТАСС сообщает со ссылкой на источники в силовых структурах.

«В Новоселке уничтожен командный пункт 15-го отдельного горно-штурмового батальона 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ. В результате удара порядка 20 человек погибли», — приводятся в публикации слова собеседника.

Отмечается, что из-за атаки еще как минимум 16 военных ВСУ получили ранения.

Ранее стала известна возможная цель российской ночной атаки по Одесской области с 5 на 6 августа. По сообщениям прессы, одной из целей могла стать газокомпрессорная станция «Орловка», которая позволяла обеспечить реверс газа на Украину из Румынии, Греции и Турции.