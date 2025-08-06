Зарабатывающий сотни тысяч долларов хакер рассказал о самом успешном взломе

Пользователь Reddit с ником KendraLingeral заявил, что работает хакером и оказывает услуги по взлому компаний. Он раскрыл подробности своей работы

«Я работаю в этой сфере уже 10 лет. Моя базовая ставка — пять тысяч долларов, я не рассматриваю предложения на меньшие суммы. Это позволяет мне зарабатывать несколько сотен тысяч долларов в месяц. Но однажды был заказ, за который мне заплатили 750 тысяч долларов», — рассказал автор.

Он добавил, что азы профессии постигал самостоятельно. Хакер добавил, что в работе обходит стороной все, что касается государственных органов или правительственных данных. Описывая свой быт, он рассказал, что пьет «чертовски хороший кофе», много путешествует и, конечно, выполняет поставленные его клиентами задачи.

Ранее работающий надзирателем пользователь Reddit рассказал о том, как обезопасить себя во время отбывания срока в американской тюрьме. По его словам, основное правило — заниматься своими делами.