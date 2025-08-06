Зеленский: Разведки всего мира не предвидели вторжение ВСУ в Курскую область

Вторжение в Курскую область стало особенной операцией, поскольку якобы показало, что украинцы умеют удивлять. Об этом заявил в Telegram президент Украины Владимир Зеленский в годовщину нападения на регион.

«Курская операция стала действительно особенной. Разведки мира ее не предвидели», — прокомментировал политик.

В посте он выразил благодарность украинским солдатам, принявшим участие во вторжении, за то, что они «не допустили удара по Сумам и Харьковщине».

Ранее на Украине сообщили о планах Зеленского по капитуляции. По словам депутата Верховной Рады Александра Дубинского, администрация лидера Украины сознательно ведет страну к поражению в конфликте с Россией.