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12:20, 6 августа 2025Бывший СССР

Зеленский прокомментировал годовщину вторжения ВСУ в Курскую область

Зеленский: Разведки всего мира не предвидели вторжение ВСУ в Курскую область
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Вторжение в Курскую область стало особенной операцией, поскольку якобы показало, что украинцы умеют удивлять. Об этом заявил в Telegram президент Украины Владимир Зеленский в годовщину нападения на регион.

«Курская операция стала действительно особенной. Разведки мира ее не предвидели», — прокомментировал политик.

В посте он выразил благодарность украинским солдатам, принявшим участие во вторжении, за то, что они «не допустили удара по Сумам и Харьковщине».

Ранее на Украине сообщили о планах Зеленского по капитуляции. По словам депутата Верховной Рады Александра Дубинского, администрация лидера Украины сознательно ведет страну к поражению в конфликте с Россией.

ЖЗЛ
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