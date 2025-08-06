Зеленский встретился с первым вошедшим в Курскую область полком ВСУ

Зеленский встретился с командиром первого вошедшего в Курскую область полка

Лидер Украины Владимир Зеленский встретился с командиром штурмового полка, который в августе 2024 года первым зашел в Курскую область. Об итогах встречи он рассказал в Telegram-канале.

«Предметно пообщались о потребностях, уровне обеспечения в целом, подготовке новобранцев и инструкторов», — написал Зеленский.

Он также рассказал о просьбе командира масштабировать его полк до уровня бригады. Президент пообещал обсудить этот вопрос с главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ).

Ранее Зеленский заявил, что вторжение в Курскую область стало особенной операцией, поскольку якобы показало, что украинцы умеют удивлять. При этом депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая признала, что курская операция окончилась трагедией для Украины.