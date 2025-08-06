Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:31, 6 августа 2025Бывший СССР

Зеленский встретился с первым вошедшим в Курскую область полком ВСУ

Зеленский встретился с командиром первого вошедшего в Курскую область полка
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Telegram-ĸанал «Zelenskiy / Official»

Лидер Украины Владимир Зеленский встретился с командиром штурмового полка, который в августе 2024 года первым зашел в Курскую область. Об итогах встречи он рассказал в Telegram-канале.

«Предметно пообщались о потребностях, уровне обеспечения в целом, подготовке новобранцев и инструкторов», — написал Зеленский.

Он также рассказал о просьбе командира масштабировать его полк до уровня бригады. Президент пообещал обсудить этот вопрос с главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ).

Ранее Зеленский заявил, что вторжение в Курскую область стало особенной операцией, поскольку якобы показало, что украинцы умеют удивлять. При этом депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая признала, что курская операция окончилась трагедией для Украины.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Диалог восторжествует». Как прошли переговоры Путина и Уиткоффа накануне окончания ультиматума Трампа?

    Исчезнувший после расправы над отцом-бизнесменом россиянин нашелся на допросе

    Полиция напала на след похищенного золотого шлема за полмиллиарда рублей

    Туристы устроили голый заплыв на пляже в Сочи и попали на видео

    В Бурятии спасли надышавшегося дымом маленького бурундука

    Стоматолога попытались закидать камнями после вынесения приговора в российском регионе

    Индия отреагировала на повышенные пошлины США

    Разговор Трампа с Зеленским начался

    Артемий Лебедев раскрыл единственную в жизни просьбу к Богу

    Министр обороны одной страны погиб при крушении вертолета

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости