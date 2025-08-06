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02:23, 6 августа 2025Забота о себе

Женщин предупредили о симптомах аллергии на сперму

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Доцент кафедры репродуктивных наук в Городском университете Манчестера Майкл Кэрролл заявил, что аллергия на сперму встречается редко, поэтому часто она не диагностируется врачами. В разговоре с изданием Urgente24 он назвал основные симптомы этого состояния.

Как рассказал Кэрролл, при аллергии на сперму у женщин после контакта с ней могут возникнуть жжение, зуд, покраснение и отек влагалища. Однако иногда симптомы проявляются по всему телу. В этом случае аллергия на сперму приводит к появлению крапивницы, головокружения и насморка.

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По словам репродуктолога, если половой акт регулярно вызывает зуд, боль или дискомфорт, а презервативы при этом снижают выраженность симптомов, то стоит проконсультироваться с врачом по поводу аллергии на сперму.

Кэрролл добавил, что у некоторых мужчин также может наблюдаться похожее на аллергию состояние после контакта с собственной спермой — синдром посторгазмического недомогания. Он выражается в возникновении похожих на грипп симптомов сразу же после эякуляции, заключил медик.

Ранее сексолог Алина Мурзагалиева рассказала, как перестать стесняться во время секса. По ее словам, для этого каждый день необходимо говорить себе комплименты.

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