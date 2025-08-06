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07:14, 6 августа 2025Забота о себе

Женщинам подсказали три неочевидные техники мастурбации

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Pavlova Yuliia / Shutterstock / Fotodom

Эксперты просветительского секс-проекта OMGYES подсказали женщинам неочевидные техники мастурбации. Список приводит издание Metro.

В частности, специалисты посоветовали женщинам попробовать технику под названием «сэндвич». «Одна пара ваших пальцев внутри оказывает давление на точку G снизу вверх, а другая рука располагается снаружи, над линией роста лобковых волос, и давит вниз на пальцы внутри», — объяснили эксперты ее принцип. Они также уточнили, что нужно постараться как бы соединить пальцы, находящиеся внутри и снаружи, а затем начать делать ими пульсирующие движения.

Следующий способ, которые порекомендовали специалисты, — натяжение. «Сложите два пальца изнутри небольшим крючком, надавливая на верхнюю стенку влагалища, а затем осторожно потяните их к входу во влагалище, как будто пытаетесь зацепить ими лобковую кость. Представьте, что вы сгибаете пальцы внутрь, словно подзываете кого-то. Если вам нравится, не стесняйтесь тянуть чуть сильнее», — отметили эксперты.

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Третья техника, которую специалисты посоветовали женщинам, называется «ходьба». Ее суть заключается в том, что два пальца поочередно надавливают на точку G. «Представьте, что танцуете лунную походку, при которой ноги не отрываются от пола. Как только один палец заканчивает взмах, другой уже начнет следующий», — говорят специалисты.

Ранее гинеколог Кристина Пришвина предупредила о последствиях анального секса. По ее словам, эта сексуальная практика может привести к кровотечению из прямой кишки.

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