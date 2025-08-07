Ценности
07:01, 7 августа 2025

52-летнюю Кэмерон Диас не узнали на прогулке из-за отсутствия макияжа

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

Американскую актрису Кэмерон Диас не узнали на прогулке из-за отсутствия макияжа и укладки. Снимки папарацци публикует Daily Mail.

52-летняя знаменитость прогулялась по Нью-Йорку в наряде из денима, который состоял из оверсайз-джинсов и голубой рубашки. При этом от макияжа телезвезда отказалась, собрав волосы в небрежный пучок. Она также надела очки и несколько колец.

Некоторые читатели издания в комментариях заявили, что не узнали Диас в таком образе. «Выглядит прекрасно», «Не узнала ее», «Как папарацци ее заметили?» — высказывались они.

В июне 50-летняя Дрю Бэрримор также показала лицо без макияжа.

