14:17, 7 августа 2025Бывший СССР

Алиев прилетел в США

Президент Азербайджана Алиев прилетел в США
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: president.az

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в США с рабочим визитом. Об этом сообщает в Telegram издание haqqin.az.

«Президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев прибыл в Вашингтон с рабочим визитом по приглашению президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа», — говорится в публикации.

Отмечается, что президентский борт сел на территории объединенной базы Эндрюс Морской авиации США.

Ранее стало известно, что американский лидер Дональд Трамп примет президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Белом доме 8 августа. По сообщению прессы, на этой встрече может быть объявлено о мирном соглашении между странами.

