13:21, 7 августа 2025Бывший СССР

Армия России начала использовать «Пенициллин» для прослушки за ВСУ

«Звезда»: ВС России начали использовать «Пенициллин» для прослушки за ВСУ
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Кадр: Telegram-канал Zvezdanews

Подразделения Вооруженных сил (ВС) России начали использовать комплекс звукометрической разведки «Пенициллин» для прослушки за Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщает телеканал «Звезда».

«Прослушку местности устроили наши бойцы на Красноармейском направлении — они устанавливают звукоприемники комплекса "Пенициллин", который вскрывает вражеские орудия», — указано в сообщении.

Отмечается, что аппаратура способна улавливать резкие звуки, производимые различным вооружением и определять их расположение.

Ранее стало известно, что ВС России начали прятать ударные дроны-камикадзе типа «Герань» и «Гарпия» в специально построенных железобетонных укрытиях.

ЖЗЛ
    Все новости