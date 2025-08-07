Армия России начала использовать «Пенициллин» для прослушки за ВСУ

Подразделения Вооруженных сил (ВС) России начали использовать комплекс звукометрической разведки «Пенициллин» для прослушки за Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщает телеканал «Звезда».

«Прослушку местности устроили наши бойцы на Красноармейском направлении — они устанавливают звукоприемники комплекса "Пенициллин", который вскрывает вражеские орудия», — указано в сообщении.

Отмечается, что аппаратура способна улавливать резкие звуки, производимые различным вооружением и определять их расположение.

