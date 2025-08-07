Блогерша описала жизнь переехавших за границу россиян фразой «все не так радужно»

Российская путешественница пообщалась с соотечественниками, которые живут за рубежом, и описала их общий опыт переезда фразой «все не так радужно». Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге «Путешествия с фотокамерой» на платформе «Дзен».

Тревел-блогерша привела список стран, куда эмигрирует большинство россиян. Одним из массовых направлений стал Казахстан. «Я приезжала сюда как турист на несколько дней и не сталкивалась с проблемами с обменом валютой или языком. Ощущение, как будто ты в России, а не в другой стране», — сообщила путешественница, отметив, что соотечественники начали покидать эту страну после 2023 года из-за сложностей в продлении регистрации и повышением стоимости квартир.

Популярностью для переезда у жителей России пользуются также Грузия и Армения, куда, по данным блогерши, отправились по 100 тысяч россиян, но остались около 35-40 тысяч. «Тут есть подводные камни. Цены на жилье в Тбилиси выросли в два-три раза. Банки не всегда охотно работают с иностранцами без вида на жительства, которое получить почти невозможно. А резкий приток мигрантов в Армению вызвал скачок цен на аренду, особенно в Ереване», — обратила внимание туристка.

Она отметила, что среди ее знакомых все, кто переезжал в Турцию, — вернулись. Причиной этому стал массовый отказ властями в 2023 году выдачи ВНЖ и банковских счетов. «А мои знакомые, которые перебрались в Сербию, регулярно приезжают в Россию в рамках "медицинского туризма"», — заметила девушка.

В список удобных для эмиграции стран попали Израиль, ОАЭ и Германия. Тревел-блогерша отметила, что приспособиться к жизни в этих государствах можно, однако многих россиян отпугивает бюрократия, налоги и высокая стоимость жилья. «Вот и получается, что переезд в другую страну — это не просто взял чемодан и карточку с деньгами, а долгая история со своими сложностями. Так что уж лучше быть туристом и просто путешествовать», — пришла к выводу девушка.

Ранее эта блогерша описала поселок в России фразой «как декорации к фильму про апокалипсис». По словам россиянки, в местной администрации говорят, что готовы дать квартиру бесплатно всем желающим.

