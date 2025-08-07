Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:46, 7 августа 2025Бывший СССР

Будущее интересов Армении после меморандума с Алиевым объяснили

Аналитик Тиханский: Пашинян сдаст интересы Армении
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сдаст интересы республики после подписания меморандума о взаимопонимании с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым при посредничестве американского лидера Дональда Трампа. Об этом в интервью РИА Новости заявил старший научный сотрудник института философии Национальной академии наук Белоруссии Александр Тиханский.

«Эта ситуация раскалывает армянское общество и подрывает доверие к власти. А чтобы понять, куда движется Армения и какую цену ей придется заплатить за "мир" Пашиняна, необходимо обратиться к его французским и британским бенефициарам», — заявил политолог.

Он также отметил, что открытым остается вопрос о том, будет ли предстоящий мир прочным и долгосрочным.

Ранее сообщалось, что американский лидер Дональд Трамп примет президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Белом доме 8 августа. По информации прессы, на этой встрече может быть объявлено о мирном соглашении между странами либо о меморандуме о взаимопонимании между странами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это очень выгодное предложение». В Европе изложили план Трампа по урегулированию на Украине. Какие условия он поставит Москве?

    Международные резервы России резко упали

    В Call of Duty и Battlefield 6 появилась новая защита от читеров

    Молдавия запросила экстрадицию Плахотнюка из Греции

    Синоптик ответил на сообщения о 45-градусной жаре в Москве

    Фон дер Ляйен поговорила с Зеленским о будущем Украины

    Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира

    Перевернувшийся в Москве грузовик с бревнами сняли на видео

    Двое в балаклавах похитили россиянина с чемоданом перед камерой

    В России отреагировали на сообщения о готовности к обмену территориями

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости