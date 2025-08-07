Аналитик Тиханский: Пашинян сдаст интересы Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сдаст интересы республики после подписания меморандума о взаимопонимании с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым при посредничестве американского лидера Дональда Трампа. Об этом в интервью РИА Новости заявил старший научный сотрудник института философии Национальной академии наук Белоруссии Александр Тиханский.

«Эта ситуация раскалывает армянское общество и подрывает доверие к власти. А чтобы понять, куда движется Армения и какую цену ей придется заплатить за "мир" Пашиняна, необходимо обратиться к его французским и британским бенефициарам», — заявил политолог.

Он также отметил, что открытым остается вопрос о том, будет ли предстоящий мир прочным и долгосрочным.

Ранее сообщалось, что американский лидер Дональд Трамп примет президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Белом доме 8 августа. По информации прессы, на этой встрече может быть объявлено о мирном соглашении между странами либо о меморандуме о взаимопонимании между странами.