Бывшая жена Моргенштерна похвасталась фигурой в ярком бикини

Блогерша Дилара Зинатуллина похвасталась фигурой в ярко-красном бикини
Мария Винар

Фото: @influesii

Бывшая жена российского рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом в реестр иноагентов) блогерша Дилара Зинатуллина похвасталась фигурой в откровенном виде. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

25-летняя инфлюэнсерша предстала на размещенном кадре в ярко-красном бикини, состоящем из бюстгальтера и плавок. При этом раздельный купальник был дополнен облегающей тканью такого же цвета и декоративными металлическими кольцами.

Знаменитость позировала перед камерой на фоне моря и вилл. Ее внешний вид дополнили массивные браслеты и распущенные волосы.

В июле Зинатуллина показала внешность на архивных фото. Тогда блогерша поделилась кадрами школьных времен.

