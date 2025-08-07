Дочь Леонида Якубовича похвасталась фигурой в мини-шортах

Дочь ведущего Леонида Якубовича Варвара похвасталась фигурой в мини-шортах

Дочь советского и российского телеведущего и актера Леонида Якубовича Варвара Якубович похвасталась фигурой в откровенном наряде на отдыхе в Турции. Публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

27-летняя наследница артиста предстала на размещенном кадре в полный рост. Она позировала спиной к камере в сером кроп-топе и синих мини-шортах с завышенной талией.

Также девушка распустила окрашенные в рыжий цвет волосы, надела солнцезащитные очки в красной оправе и продемонстрировала тату на плече с головой тигра, распахнувшего пасть.

