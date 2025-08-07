Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
12:50, 7 августа 2025Ценности

Дочь Леонида Якубовича похвасталась фигурой в мини-шортах

Дочь ведущего Леонида Якубовича Варвара похвасталась фигурой в мини-шортах
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @barbaravibe

Дочь советского и российского телеведущего и актера Леонида Якубовича Варвара Якубович похвасталась фигурой в откровенном наряде на отдыхе в Турции. Публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

27-летняя наследница артиста предстала на размещенном кадре в полный рост. Она позировала спиной к камере в сером кроп-топе и синих мини-шортах с завышенной талией.

Материалы по теме:
Дети звезд незаслуженно получают лучшие роли и многомиллионные контракты. За это их ненавидят даже сами знаменитости
Дети звезд незаслуженно получают лучшие роли и многомиллионные контракты.За это их ненавидят даже сами знаменитости
9 апреля 2024
Сын богатейшего торговца живописью женился на известной модели. Что творилось на закрытой свадьбе за миллиард рублей?
Сын богатейшего торговца живописью женился на известной модели.Что творилось на закрытой свадьбе за миллиард рублей?
3 июня 2023

Также девушка распустила окрашенные в рыжий цвет волосы, надела солнцезащитные очки в красной оправе и продемонстрировала тату на плече с головой тигра, распахнувшего пасть.

Ранее в августе в сети восхитились внешностью сына российской певицы Алены Свиридовой и манекенщика Дмитрия Мирошниченко Григория Мирошниченко.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Ялта, Потсдам, Ватикан. Путин и Трамп встретятся совсем скоро. Где пройдут исторические переговоры?

    Россия объявила в розыск уехавшего из страны журналиста

    Лукашенко насторожился

    Россиянин с ножом и гранатой устроил разборку с кассиром в кафе

    Появились подробности об отравившей российских туристов чаче

    Прокатившаяся по барам в пьяном угаре россиянка въехала в толпу людей

    Россияне рассказали об изменах в отношениях на расстоянии

    Дочь Леонида Якубовича похвасталась фигурой в мини-шортах

    Части россиян пообещали жару и дожди

    Россиянам объяснили причины появления ржавой воды из-под крана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости