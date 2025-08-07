Силовые структуры
10:45, 7 августа 2025Силовые структуры

Двое подростков пытались убить российского военного при помощи яда. Момент покушения попал на видео

ФСБ опубликовала видео с попыткой подростков испачкать ядом машину военного
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал ТАСС

В Новосибирске двое подростков готовили покушение на российского военнослужащего, но были задержаны. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

Молодым людям предъявили обвинение по части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 («Покушение на убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности») Уголовного кодекса РФ и заключили под стражу. Также им были назначены психолого-психиатрические судебные экспертизы.

Военнослужащий Министерства обороны России, на которого готовилось покушение, не пострадал, уточнила Петренко.

Покушение готовилось по заданию украинских спецслужб

Подростки готовили покушение на военного по заданию украинских спецслужб за обещанное вознаграждение, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России. Молодые люди во время допроса рассказали, что получили заказ на одном из интернет-ресурсов. Таким образом они хотели быстро заработать.

«Задержан за покушение на убийство СВОшника (участника специальной военной операции). Но фамилию, имя его не знаю», — заявил один из подростков.

Человек, который предложил им совершить покушение, представился Тимуром, но в сети у него были и другие имена. В дальнейшем их деятельность координировалась с территории Украины через популярный мессенджер. Доказательства этому были найдены в телефонах несовершеннолетних.

Кадр: Telegram-канал ТАСС

Подростки нанесли яд на ручку автомобиля военного

Для совершения покушения подросткам отправили три емкости с опасными химическими веществами. По данным ФСБ, эти вещества вызывают острую сердечную недостаточность и могут привести к летальному исходу.

«[Подростки] нанесли их на ручку водительской двери, а также бокового зеркала заднего вида личного автомобиля офицера с целью его отравления», — сообщили подробности в ведомстве.

Сами подростки наносили вещества на машину в перчатках и масках, которые затем выкинули, уточнили в СК. После проделанной работы молодых людей задержали сотрудники ФСБ.

Кадр: Telegram-канал ТАСС

Момент покушения попал на видео

Российские спецслужбы распространили видео, на котором запечатлен момент покушения на военнослужащего. На опубликованных кадрах видно, как двое молодых людей в капюшонах, масках и перчатках наносят что-то на автомобиль со стороны водительского сидения и уходят. Затем показаны моменты задержания обоих участников покушения.

Также был опубликован фрагмент допроса молодых людей. На нем один из подростков рассказал, каким образом они должны были лишить жизни российского военного, а также от кого и где получили такое задание.

