Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
09:34, 8 августа 2025Моя страна

Гигантские спичечные коробки начали заполонять российский город

В Иркутске появился огромный спичечный коробок, вскоре их будет 28
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Гигантские спичечные коробки заполняют Иркутск. Кадрами, сделанными в городе, поделился Telegram-канал Babr Mash.

Как сообщает издание, первый такой арт-объект с городским пейзажем появился возле Дома Европы на улице Энгельса. Автор работы — художник Василий Кузнецов. Он вдохновился раритетным набором, случайно купленным на московском аукционе.

Всего подобных конструкций планируется установить по городу 28 штук.

До этого в Иркутске появился необычный дом высотой всего 154 сантиметра. Там «поселились» герои известных сказок и другие «жители».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта причина массового смертельного отравления чачей на российском курорте. «Паленый» алкоголь доставлялся по всей стране

    Пашинян процитировал Библию перед встречей с Трампом и Алиевым

    Россиянка похитила сотни тысяч рублей на строительстве туристического объекта

    В ЕС заявили о необходимости встречи с Путиным

    Стало известно о смерти пилота вертолета прямо во время рейса в российском регионе

    Наказанная за слово «хохол» россиянка прокомментировала решение суда

    Раскрыты подробности о накрытой ячейке международной террористической организации

    Выявлен скрытый триггер болезни Альцгеймера

    В России упало производство водки и коньяка

    В Таджикистане рассказали об уголовных делах за участие в СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости