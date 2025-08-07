Силовые структуры
10:00, 7 августа 2025Силовые структуры

Искавший жертв через объявления в российских газетах маньяк пытался выйти на свободу

Shot: Убивших 3 женщин в Чите «маньяк по объявлению» пытается выйти по УДО
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Маньяк Виктор Болховский, который в конце 1990-х годов расправлялся с женщинами в Чите, пытается выйти на свободу. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, 66-летний мужчина почти 25 лет отбывает наказание в колонии «Черный дельфин». В течение последнего года он подавал жалобы на материалы уголовного дела, а также ходатайства об условно-досрочном освобождении (УДО). Все прошения суд отклонил без рассмотрения.

В конце 90-х Виктор Болховский подыскивал своих жертв через рубрику «Знакомства» в газетах, за что получил прозвище «маньяк по объявлению». Женщинам он представлялся успешным телережиссером или одиноким бизнесменом, напрашивался в гости, а затем зверски расправлялся с ними.

Всего на счету маньяка три расправы и одно покушение, совершенные в период с 1998 по 1999 годы.

Ранее «гусевский мясник» Игорь Юферев, приговоренный к пожизненному лишению свободы, признался еще в одном преступлении.

