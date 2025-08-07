Моя страна
18:37, 7 августа 2025Моя страна

Итальянец переехал в Россию и сравнил две страны

Итальянец переехал в Россию и назвал ее своим новым домом
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash

Итальянец Маттиа Бальдуччи переехал в Россию пять лет назад и рассказал о своих планах. В беседе с RT он также объяснил, почему принял решение о переезде.

Бальдуччи заявил, что Италия — небольшая страна с живописными пейзажами, с разнообразной природой: горами, пляжами. Он отметил, что в стране богатые культура и традиции, а также вкуснейшая еда, однако на этом преимущества заканчиваются.

Он назвал Москву лучшим городом и отметил красоту Алтая, зимнего Байкала и Шерегеша. «Кавказ потрясающий, некоторые районы намного лучше итальянских: они не испорчены туристами, они настоящие», — заявил итальянец.

Бальдуччи также поделился, что планирует подать документы на получение гражданства России, но для начала хочет подтянуть знание русского языка.

Ранее сообщалось, что переехавший в Россию 47-летний американский блогер Тофуриус Крейн отправился посмотреть нестоличные города страны и оказался в Магнитогорске. Гуляя по городу, он в первую очередь отметил отсутствие мусора и бездомных, добавив, что в США многие считают, что Россия — «безумно опасное место».

