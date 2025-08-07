Иудейка 20 лет прождала развода с мужем

20 лет ждавшей развода женщине смогли помочь в раввинском суде Израиля

В Израиле раввинский суд утвердил развод для женщины, которая 20 лет не могла вступить в новый брак по религиозным законам. Об этом сообщает Jerusalem Post.

Пара ортодоксальных иудеев поженилась в США в 1997 году, у них родилось трое детей. Но отношения расстроились, в 2002 году женщина подала на развод, однако муж отказался участвовать в процессе. В 2011 году, когда он приехал в Израиль на бар-мицву сына, жена снова подала на развод — уже в Израиле. После второго отказа суд наложил запрет на выезд мужчины из страны и обязал дать жене гет (разводное письмо). Несмотря на эти меры, муж продолжал упорствовать.

«Это самый долгий случай отказа в разводе в истории Израиля», — заявил адвокат Авраам Софер. В итоге мужчина провел семь лет в тюрьме за неподчинение суду. В его отношении позже также ввели дополнительные санкции — лишили кошерного питания. Однако лишь президентское помилование в обмен на гет смогло разрешить ситуацию. Женщину, которая 20 лет прождала развода в статусе агуны, — жены без мужа, освободили от брачного плена.

Женщина, которая сейчас борется с тяжелым заболеванием, наконец получила возможность начать новую жизнь. «Несмотря на сложность решения о помиловании недостойного, я счел за честь помочь», — отметил министр юстиции Ярив Левин.

Этот прецедент стал примером взаимодействия светских и религиозных институтов Израиля в защите прав женщин. По данным раввинских судов, ежегодно около 200 израильтянок сталкиваются с отказом в разводе со стороны мужей.

