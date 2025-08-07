Раскрыты подробности разногласий Ани Лорак с мужем

Продюсер Дворцов: Певица Ани Лорак разошлась с мужем из-за его ультиматума

Продюсер Сергей Дворцов прокомментировал слухи о возможном разводе певицы Ани Лорак (настоящее имя — Каролина Куек) с инструктором по йоге Исааком Виджраку. Его цитирует «Пятый канал»

По словам медиаменеджера, супруг артистки поставил ей условия. «Почему-то какой-то определенный ультиматум. То, что она мало зарабатывает, соответственно, не может обеспечить его детей. Те условия, которые он поставил Ане, безусловно, ее не устроили. И он исчез в одну прекрасную ночь, просто говоря, они разошлись», — заявил он.

При этом Дворцов удивился тому, что Лорак «не копнула ближе и глубже» и не посмотрела, что за спиной Виджраку «какой-то непонятный шлейф». «К нему очень много людей ходило на эти практики, соответственно, он зарабатывал. На мой взгляд, странно», — отметил продюсер.

Дворцов добавил, что слышал о том, что зачастую платила за все Лорак. «Оплачивала проезды, какие-то перелеты, подарки. То есть он, по всей видимости, даже ни копейки не вкладывал. Он преследует в ее отношении только две цели: это слава ее и это большие деньги, заработок», — заключил Дворцов.

При этом отмечается, что сама певица не стала опровергать или подтверждать распространившиеся в СМИ сообщения. Уточняется, что вместо этого исполнительница сначала появилась вместе с мужем на светском мероприятии, а позже отправилась с ним на совместный отдых в Грецию.

Ранее российский певец и шоумен Прохор Шаляпин прокомментировал слухи о возможном разводе Лорак с Виджраку.