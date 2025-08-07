Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:48, 7 августа 2025Мир

В США допустили срыв сделок с Россией по одной причине

Риттер: Киев будет мешать любым сделкам Москвы и Вашингтона
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Eugene / Unsplash

Россия и Соединенные Штаты Америки могут прийти к соглашению, однако Киев не заинтересован в каких-либо договоренностях. Такое мнение выразил американский геополитический аналитик Скотт Риттер на YouTube.

Он заявил, что Москва никогда не отказывалась от дипломатии. «Если они сказали, что будут что-то предпринимать, так и будет», — добавил эксперт, отметив, что это вызывает уважение у президента США Дональда Трампа. По мнению Риттера, сейчас всем нужно было услышать, что у переговоров все еще есть шанс, и визит спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа в РФ это подтвердил.

Как считает аналитик, Штатам и России довольно легко найти общий язык. Проблемы вызывает Киев и украинский президент Владимир Зеленский, поскольку они не признают реалий и не хотят принимать никакие условия.

«Кроме того, теперь США должны оказать давление на Украину, чтобы там приняли неизбежное. Все закончится, как только им скажут из Вашингтона, что они проиграли, и ничего уже не изменится», — высказался эксперт.

Ранее Зеленский заявил, что Россия после переговоров Владимира Путина со Стивом Уиткоффом стала больше настроена на прекращение огня на Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Есть все шансы». Трамп заявил, что его встреча с Путиным может состояться очень скоро

    В Китае восхитились ответом Захаровой американскому подполковнику

    Останки рыбака нашли внутри крокодила

    Женщинам раскрыли разрушающий организм напиток

    В Китае назвали решение Путина предупреждением Трампу

    Обвиненного в хищении миллиардов рублей генерала Росгвардии оставили под арестом

    В США допустили срыв сделок с Россией по одной причине

    ИИ от Microsoft научился обезвреживать вирусы

    В России придумали занятие для пленных бойцов ВСУ

    Жители российского города рассказали о мощных взрывах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости