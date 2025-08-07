Китай на фоне торговых войн нарастил положительное сальдо

Экспорт товаров из Китая вырос в январе — июне на 6,1 %

Положительное сальдо Китая (превышение стоимости поставленных за рубеж товаров над импортом), несмотря на торговые войны с США, выросло в январе — июле, приблизившись к 700 миллиардам долларов. Об этом свидетельствуют данные таможенников КНР, на которые ссылается РИА Новости.

В целом китайский экспорт вырос за семь месяцев на 6,1 процента, до 2,13 триллиона долларов, а импорт снизился на 2,7 процента, до 1,446 триллиона долларов. Общий объем товарооборота страна нарастила на 2,4 процента. Он составил 3,577 триллиона долларов.

Несмотря на колебания торговли с США, связанные с влиянием пошлин их президента Дональда Трампа, китайским компаниям удалось увеличить объемы продаж на других рынках, чтобы компенсировать падение экспорта, пишут, комментируя июльскую статистику, аналитики Telegram-канала MMI. Экспорт в Евросоюз вырос на 9,3 процента, а в 10 стран Юго-Восточной Азии, входящих в группу АСЕАН, почти на 17 процентов, отмечают они.

Ранее также стало известно, что объем торговли между Россией и Китаем сократился в указанный период на 8,1 процента, до 125,8 миллиарда долларов.