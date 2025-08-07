Китайцам стало сложнее продавать технику в России

«Ъ»: Склады в РФ переполнились китайской техникой, на которую нет покупателей

Китайские компании, продающие в России технику, вынуждены арендовать все больше складских помещений из-за затоваривания, вызванного спадом продаж. Это выяснило издание «Коммерсантъ».

Например, официальный поставщик китайского производителя спецтехники XCMG взял в аренду почти восемь тысяч квадратных метров в логопарке «Борисовский» оценочно за 85–122 миллиона рублей в год. Комментируя ситуацию, эксперт SBS Consulting Дмитрий Бабанский заявил, что дистрибутор был вынужден пойти на такие шаги из-за затоваривания на рынке специальной техники. Последнее, в свою очередь, было вызвано кризисом на жилищном рынке после того, как летом 2024 года была отменена программа массовой льготной ипотеки. В результате упали объемы строительства жилых новостроек, а следовательно, и спрос на спецтехнику.

Аналогичное положение дел наблюдается и на автомобильном рынке. Из-за слабых продаж легковых автомобилей на складах по состоянию на январь скопилось около 700 тысяч машин.

Ранее сообщалось, что Росстандарт отозвал одобрения типа транспортного средства (ОТТС), необходимые для продаж автомобилей на российском рынке, у ряда китайских грузовиков и шасси брендов Dongfeng, Foton, FAW и Sitrak.