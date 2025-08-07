Кремль заявил о приемлемом предложении от США

Ушаков: Россия получила предложение от США, которое считает приемлемым

Москва получила от Вашингтона предложение в рамках организации встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которое считает приемлемым. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков журналисту Павлу Зарубину, видео публикуют «Вести» в Telegram.

«Было предложение со стороны американцев, которое нам представляется вполне приемлемым», — подчеркнули в Кремле.

Ушаков ответил на вопросы журналистов о предстоящей встрече Путина и Трампа, но при этом не стал уточнять характер предложения со стороны Вашингтона. Также чиновник рассказал о нескольких вариантах места проведения переговоров, но не назвал конкретные локации.

Ранее Ушаков сообщил, что встреча лидеров России и США согласована и состоится уже в ближайшие дни. Он добавил, что место проведения саммита также согласовано, но о нем сообщат позже.