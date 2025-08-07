Крупнейшая экономика Евросоюза получила очередной удар из-за США

Bloomberg: Промышленность Германии обрушилась из-за противостояния с США

Промышленное производство в Германии пережило самое большое падение за год, что стало очередным ударом по крупнейшей экономике Европы, полученным из-за ужесточения условий торговли с США. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Так, в июне объем производства упал почти на два процента, если сравнивать с маем. Причиной этого стала ситуация в сегменте выпуска машин, оборудования, фармацевтической продукции и продовольствия. Сократились и показатели последнего месяца весны. Общее снижение во II квартале теперь оценивается в один процент.

Кроме того, отдельные данные показали, что вялый спрос со стороны стран, не входящих в еврозону, стал причиной неожиданного июньского падения объемов промышленных заказов. И признаков скорого восстановления не просматривается. Согласно прогнозам Бундесбанка, в 2025 году экономика ФРГ продолжит топтаться на месте после продолжительной рецессии, которая длилась большую часть последних двух лет.

Некоторые эксперты полагают, что из-за американских пошлин Германия будет терять до 31 миллиарда евро в год. В среднесрочной перспективе экспорт товаров из ФРГ в США рухнет на 20 процентов. Особенно сильно пострадает немецкое машиностроение. Его ждут убытки почти в 7,2 миллиарда евро.