Представитель канцлера ФРГ: Мерц обсудил с Зеленским визит Уиткоффа в Москву

Канцлер Германии Фридрих Мерц обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским визит спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Москву. Об этом сообщил официальный представитель канцлера ФРГ, передает Reuters.

«Оба согласились поддерживать тесные контакты с европейскими партнерами и США», — сообщил представитель.

Он добавил, что Мерц и Зеленский обсудили возможное развитие событий после встречи Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным, посвященной украинскому конфликту. Другие подробности разговора в заявлении не приводятся.

Ранее американский лидер прокомментировал итоги миссии Уиткоффа в Москве. По его словам, спецпосланник провел продуктивную встречу с Путиным.