23:43, 7 августа 2025

Милонов призвал запретить строительство «живопырок»

Депутат Милонов назвал студии «живопырками» и призвал запретить их строить
Полина Кислицына (Редактор)

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что считает квартиры-студии «живопырками» и призвал запретить строить их в России. Свое мнение он высказал в социальных сетях, его слова приводит RT.

Парламентарий опубликовал скриншот, на котором был изображен план квартиры площадью 19,6 квадратных метра, а также указана стоимость жилья — 4,6 миллиона рублей. «Хрущев даже до такого не додумался. Ну какая же семья тут может жить?» — прокомментировал увиденное Милонов. Позднее в разговоре с RT депутат назвал студии футлярами из-под холодильников и подчеркнул, что «даже самые закоренелые коммунистические инженеры» не заставляли людей, особенно с детьми, жить в них.

Ранее специалисты компании «Метриум» и девелоперской группы «Основа» пришли к выводу, что число студий в столице упало на 13 процентов. Они уточнили, что соответствующий показатель достиг трехлетнего минимума.

