«Миссис Моржиха» отметит столетний юбилей заплывом

Россиянка Анна Семенова, имеющая титул «Миссис Моржиха», отметит 100 лет
Кадр: tv-karelia.ru

Жительница Петрозаводска Анна Николаевна Семенова отмечает 100-летний юбилей. Как пишет «Российская газета», на мировом первенстве в Тюмени россиянка завоевала титул «Миссис Моржиха» и устраивает заплывы, в том числе и в холодной воде, по сей день.

Также уточняется, что Семенова — чемпионка мира по плаванию, и моржеванием впервые занялась только в 76 лет, как вышла на пенсию. При этом почти всю жизнь она проработала бухгалтером и не была связана с профессиональным спортом.

Свой юбилей Анна Николаевна встретит с семьей и членами клуба «Виктория», где занимается моржеванием. Свое 99-летие она также, как и 100-летие, встретила прямо в воде.

Ранее жительница США прыгнула с парашютом в честь 100-летнего юбилея и раскрыла секрет своего долголетия.

