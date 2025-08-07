Экономика
16:49, 7 августа 2025Экономика

Москвичам назвали вероятность дождей в августе

Синоптик Позднякова: Дожди в столице будут периодически возникать
Мария Черкасова

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В столице в августе дожди продолжат периодически возникать. Прогнозом с «Вечерней Москвой» поделилась ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

9 августа в столице возможен кратковременный дождь, при этом в воскресенье, 10 августа, осадков не предвидится. В начале недели пройдут кратковременные дожди различной интенсивности: от небольших до умеренных.

Температура воздуха днем будет колебаться в пределах плюс 20-25 градусов, ночью — около плюс 12-17 градусов. Жарких дней в августе больше не ожидается, отметила специалист. Среднесуточная температура будет снижаться и в среднем колебаться около плюс 15 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил москвичей, что в ближайшие ночи температура воздуха в Москве может опускаться до плюс 10 градусов.

