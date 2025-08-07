Россия
17:33, 7 августа 2025Россия

Мужчина подорвался на мине в российском регионе

В Курской области водитель трактора подорвался на мине ВСУ
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В Курской области водитель трактора наехал на мину Вооруженных сил Украины (ВСУ) и подорвался. Об этом сообщил врио главы российского региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Все произошло в поселке Селекционный Льговского района. Мужчина во время ЧП работал в поле на тракторе.

«В результате взрыва пострадал 37-летний водитель. У него осколочное ранение правого плеча. Сейчас его доставляют в Курскую областную больницу», — написал чиновник.

Он также обратился к жителям и призвал их быть внимательными из-за непрекращающихся атак украинских войск.

В ночь на 7 августа ВСУ атаковали несколько российских регионов. Под удар попали Ростовская, Белгородская, Курская, Волгоградская и Орловская области, а также Крым, Краснодарский край, Черное и Азовское моря.

