17:16, 7 августа 2025Ценности

На смену «мужчинам-крысам» пришли «мужчины-коты»

NYP: Мужчины «черные коты» стали новым секс-символом у молодежи
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: сериал «Чересчур»

Мужчины «черные коты» пришли на смену мужчинам-крысам. Об этом сообщает New York Post (NYP).

Прошлым летом молодежь принялась классифицировать мужчин через ассоциации с животным миром: в соцсетях появилась теория, что парни делятся на разные типы в зависимости от того, как они выглядят: орел, медведь, собака, рептилия и крыса. Сейчас же пользователи придумали новый тип — «черного кота», который якобы чаще привлекает современных женщин.

Под «черным котом», ставшем новым секс-символом, подразумевается тихий, мистический и задумчивый мужчина со сложным характером. Обычно такие мужчины не любят крупные романтические жесты, но при этом испытывают искренние чувства к возлюбленной.

Отмечается, что подобный типаж начал чаще появляться на экранах, например, герой Конрад Фишер из сериала «Этим летом я стала красивой» и Маркус из «Джинни и Джорджии».

«Дело не в том, что персонажи стали мрачнее или угрюмее. Такой переход отражает более масштабный сдвиг в восприятии людьми отношений, эмоционального роста и уязвимости», — пояснил пиарщик Чад Тейшейр. «Это ломает стереотип о маскулинности. Мужчины больше не бояться признавать, что они ранимые», — добавляет психолог Рональд Левант.

В июне прошлого года секс-символами стали «мужчины-крысы».

