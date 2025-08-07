Экономика
22:34, 7 августа 2025Экономика

На Солнце зафиксировали две мощных вспышки за день

ИПГ: На Солнце произошли две сильных вспышки класса М
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Cover Images / Globallookpress.com

На Солнце за четверг, 7 августа, зафиксировали две сильных вспышки. Об этом со ссылкой на специалистов Института прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ») сообщает агентство ТАСС.

Уточняется, что утром произошла вспышка М2.2, а днем, в 14:31 по московскому времени — М3.9. Второе событие длилось 68 минут. Специалисты отметили, что с начала августа на Солнце наблюдались уже восемь вспышек класса M, при этом почти все они произошли в одной и той же группе пятен.

Солнечные вспышки в зависимости от их мощности делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный, A0.0, равносилен мощности излучения на орбите Земли. По мере перехода к следующей букве мощность явления вырастает в 10 раз. Вместе со вспышками зачастую идут выбросы солнечной плазмы, облака которой способны вызывать геомагнитные бури на Земле.

Ранее ученые лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН предупредили россиян о сильнейшей за два месяца магнитной буре, которая обрушится на Землю в пятницу, 8 августа.

