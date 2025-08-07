Россиян предупредили о сильнейшей за два месяца магнитной буре

ИКИ РАН: Сильнейшая за два месяца магнитная буря обрушится на Землю 8 августа

Сильнейшая за последние два месяца магнитная буря обрушится на Землю 8 августа. Об этом предупредили россиян ученые лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН в своем Telegram-канале.

Ученые отметили, что произошедшая 5 августа вспышка на Солнце вызовет более серьезные геомагнитные последствия на Земле, чем ожидалось. «Модели показали, что планету заденет высокоскоростное ядро облака, удар по магнитному полю может оказаться гораздо сильнее», — заявили в ИКИ РАН.

По прогнозам специалистов, плазма достигнет нашей планеты около 07:00 по московскому времени 8 августа. Однако геомагнитная обстановка начнет ухудшаться уже в ночь с четверга на пятницу. Причиной станет вхождение Земли в в зону действия очередной крупной корональной дыры.

«В момент удара прогнозируется рост геомагнитного индекса Kp до значения 6 (соответствует уровню G2 (умеренно), что является самым большим значением, начиная с 13 июня, когда последний раз была зарегистрирована буря такого уровня», — уточнили ученые.

Одну из последних магнитных бурь зафиксировали на Земле 23 июля. Она соответствовала уровню G1 — это минимальный балл, соответствующий колебаниям слабой силы, пояснили специалисты.

