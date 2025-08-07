Мир
На Западе встречу Путина и Трампа назвали не лучшим днем для Украины

Аналитик Грин о встрече Путина и Трампа: Для Украины это не лучший день
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Sergii Kharchenko / ZumaPress.com / Globallookpress.com

Сообщения о готовящейся встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа свидетельствуют о том, что для Украины настал «не лучший день». Об этом заявил британский политолог Сэм Грин в соцсети X.

«И вот мы пришли к следующему: не к сделке, а к попытке форсировать сделку без участия Европы. Это позволяет Путину продемонстрировать добрую волю, а Трампу отказаться от в основном пустой угрозы санкций. Боюсь, что для Украины это не лучший день», — написал он.

По его словам, предложение о переговорах с Путиным стало для Трампа возможностью отказаться от введения анонсированных им антироссийских санкций, в эффективности которых американский лидер не был уверен. При этом он подчеркнул, что наибольшую выгоду от проведения такой встречи получит Россия.

Ранее помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что встреча Путина и Трампа согласована и состоится в ближайшие дни. Он добавил, что стороны также договорились о месте проведения переговоров, но сообщат о нем позже.

