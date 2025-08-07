Назван самый опасный фасон бюстгальтера

Директор Evelyn & Bobbie Бри Маккин назвала бюстгальтер пуш-ап самым опасным

Основательница и генеральный директор бренда женского нижнего белья Evelyn & Bobbie Бри Маккин раскрыла опасность бюстгальтеров и назвала худший фасон. Ее комментарий приводит New York Post.

Так, зачастую при носке бра неправильно распределяется вес, отметила эксперт. Неравномерная нагрузка может привести к ряду проблем, включая плохую осанку, боли в шее и спине и смещение позвонков. В то же время лямки плохо скроенного изделия могут пережимать нервы, которые проходят от шеи и плеч к рукам, ограничивать приток крови и нарушать работу лимфатической системы.

Также при изготовлении данных предметов гардероба используются такие распространенные аллергены, как латекс, никель и спандекс, что может спровоцировать возникновение зуда, отеков и сыпи. Кроме того, по словам Маккин, постоянный дискомфорт при использовании бра негативно влияет на эмоциональное состояние женщины, повышая уровень тревоги, деморализуя ее и снижая самооценку. При этом худшим вариантом она назвала бюстгальтер пуш-ап с косточками.

«По правде говоря, большинство из нас никогда не учили, как правильно оценивать, подходит ли бюстгальтер нашему телу. Мы просто миримся с дискомфортом. Но бюстгальтеры могут оказывать существенное влияние на наше здоровье — как физическое, так и эмоциональное», — указала собеседница издания.

В июле онколог и маммолог Александр Михайлов раскрыл россиянкам опасность популярных силиконовых накладок на грудь.