21:30, 7 августа 2025Культура

Названа дата прощания с Сафроновым

Малый театр: Прощание с Владимиром Сафроновым пройдет 9 августа
Марина Совина
Фото: Ярослав Чингаев / Агентство «Москва»

Прощание с актером и режиссером, народным артистом России Владимиром Сафроновым состоится в субботу, 9 августа. Об этом сообщила пресс-служба театра в Telegram.

Оно пройдет в Щепкинском фойе Исторической сцены Малого театра в 11:00. «Зрительский вход будет открыт», — отмечается в сообщении культурного учреждения.

Владимир Сафронов родился 1 ноября 1940 года в Москве. Он окончил Щепкинское театральное училище в 1962 году, после чего попал в труппу Малого театра. На сцене учреждения культуры он сыграл около 60 ролей.

Ранее 4 августа в Театре Моссовета прошло прощание с режиссером Юрием Ереминым.

