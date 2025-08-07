Обладатель премии «Грэмми» умер в возрасте 88 лет

Известный композитор и пианист Эдди Палмиери, ставший пионером латиноамериканского джаза, ушел из жизни в возрасте 88 лет. Об этом сообщает издание The Guardian.
Смерть музыканта подтвердила звукозаписывающая компания Fania Records. Дочь Палмиери, Габриэла, сообщила, что отец скончался у себя дома в Нью-Джерси. Причиной стала продолжительная болезнь, которой страдал пианист.
Палмиери появился на свет в испанском Гарлеме Нью-Йорка в 1936 году, когда музыка была способом выбраться из гетто. Он научился играть на фортепиано еще в раннем возрасте. Став большим профессионалом композиторского мастерства, Палмиери экспериментировал, смешивая афроамериканские и латиноамериканские стили. Таким образом, у него получилось создать уникальное разножанровое сочетание с элементами сальсы, фанка, соула и джаза.
Артист стал первым латиноамериканцем-обладателем статуэтки «Грэмми» в 1975 году. Дискография пионера латиноамериканского джаза насчитывает почти 40 альбомов. Несмотря на преклонный возраст, джазмен продолжал давать концерты в прямом эфире даже в начале пандемии коронавируса.
