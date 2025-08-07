Перевернувшийся в Москве грузовик с бревнами сняли на видео

На севере Москвы перевернулся грузовик с бревнами

На севере Москвы в районе метро «Верхние Лихоборы» перевернулся грузовик, перевозивший бревна. Видео с места аварии опубликовала «Осторожно, Москва» в Telegram.

На кадрах видно, что грузовик упал на левый бок, а из правой двери его кабины вылезает мужчина. Также рядом стоит легковая машина, но следов столкновения на ней не заметно.

Как рассказали очевидцы, водитель выбрался из большегруза самостоятельно. Он не пострадал. Обстоятельства ДТП неизвестны. Сейчас в них разбираются сотрудники Госавтоинспекции, прибывшие на место аварии.

Ранее в Москве после столкновения с Lexus перевернулся автомобиль скорой помощи. В результате пострадали медики. Судя по кадрам с места происшествия, автомобиль с врачами отбросило к ограждению строительной площадки, в результате чего он опрокинулся на бок. Иномарка также получила повреждения.

