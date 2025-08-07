Пилоты российского самолета выполнили маневр и смогли избежать столкновения в небе

«Авиаторщина»: Российский борт избежал столкновения с судном IndiGo над Индией

Пилоты самолета российской авиакомпании смогли избежать столкновения в небе с самолетом IndiGo над Индией, выполнив маневр. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».

Так, лайнер, следовавший по маршруту Пхукет — Москва (Шереметьево) 5 августа в районе Нью-Дели, должен был пересечься с индийским судном. В какой-то момент самолет IndiGo резко поднялся на 100 метров, из-за чего допустимое расстояние между самолетами сократилось. По предварительной информации, причиной несанкционированного изменения высоты была турбулентность.

Пилоты российского лайнера после срабатывания систем предупреждения набрали необходимую высотку, о чем доложили авиадиспетчеру. После разрешения ситуации экипажи обоих лайнеров продолжили полет.

Росавиация начала расследование инцидента.

Ранее пассажирский самолет авиакомпании Azul едва не врезался в другой лайнер в воздухе. При заходе на посадку авиасудно Azul оказалось в трех десятках метров от частного Cessna Caravan. Избежать столкновения получилось благодаря набору высоты.

