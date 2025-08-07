Популярный рэпер прервал тур из-за критического состояния новорожденной дочери

Рэпер Jah Khalib прервал тур по Казахстану из-за критического состояния дочери

Казахстанский рэпер Jah Khalib (настоящее имя — Бахтияр Мамедов) отменил ближайшие концерты из-за здоровья новорожденной дочери. Об этом он объявил в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Артист сообщил, что вынужден отменить выступления в пяти городах — Усть-Каменогорске, Шымкенте, Алматы, Актау и Астане. Концерты должны были состояться с 8 по 23 августа.

«Причиной является то, что моя новорожденная дочь находится в критическом состоянии после операции, и, хоть я и пытался собраться с силами, не смогу выйти на сцену», — написал Мамедов.

Рэпер подчеркнул, что его жене сейчас необходима поддержка. Он также призвал поклонников помолиться за здоровье детей.

Ранее сообщалось, что два выступления Jah Khalib, обвиненного в поддержке Вооруженных сил Украины (ВСУ), отменили в Москве.