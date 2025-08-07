Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
06:31, 7 августа 2025Из жизни

Порнозвезда назвала лучшего любовника в мире

Олег Парамонов
Олег Парамонов

Кадр: Newsflash / NX

Бразильская порномодель Андресса Урах считает, что лучшим любовником в ее карьере был футболист Криштиану Роналду. Об этом пишет издание National World.

В интервью телепрограмме De Frente com Blogueirinha Урах рассказала, что встретила Роналду в 2013 году в Мадриде. Он заплатил ей за секс.

Это было хорошо, это был запоминающийся момент, он — лучший в мире. Все знают, что потом мы поссорились, но это в прошлом. Все продолжалось всего несколько часов. Это было действительно хорошо

Андресса Урах
Материалы по теме:
«Смесь педофилии и эдипова комплекса» В США на экраны вышло новое романтическое шоу. За что его называют худшим на свете?
«Смесь педофилии и эдипова комплекса»В США на экраны вышло новое романтическое шоу. За что его называют худшим на свете?
4 февраля 2023
«Я агрессивная и придурочная» Как известная порноактриса променяла многомиллионные гонорары на боксерские перчатки
«Я агрессивная и придурочная»Как известная порноактриса променяла многомиллионные гонорары на боксерские перчатки
10 февраля 2023

Урах неоднократно рассказывала о встрече с Роналду. Сам футболист отрицает, что когда-либо имел с ней дело. Он называет истории порномодели «чистой фантазией и фальшивкой».

Ранее сообщалось, что порнографические видео с участием Урах снимает ее 18-летний сын. В 2023 году порномодель сделала небольшой перерыв на OnlyFans, чтобы сосредоточиться на духовной жизни.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Китае назвали решение Путина предупреждением Трампу

    Подразделение ВСУ попало в огневой мешок в Харьковской области

    ВС РФ форсировали реку у Волчанска и отвоевали часть берега

    Раскрыта судьба виллы Зеленского в Италии

    Россиян предупредили о краже паролей через Wi-Fi

    Порнозвезда назвала лучшего любовника в мире

    Названы ключевые участки продвижения ВС России в зоне СВО

    Простые добавки смогли вернуть мозгу энергию и молодость

    Офицерский состав ВСУ начали выводить из города в ДНР

    В Южной Корее задержали перебежчика из КНДР

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости