Прокатившаяся по барам в пьяном угаре россиянка въехала в толпу людей

В Петербурге суд приговорил женщину, которая после баров врезалась в толпу

В Санкт-Петербурге суд приговорил к двум годам колонии общего режима местную жительницу, которая после прогулки по барам на улице Рубинштейна врезалась в толпу людей на машине Mercedes-Benz G63 AMG. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Женщина будет отбывать наказание после достижения ее ребенком четырнадцатилетнего возраста. Ее иномарку конфисковали в собственность государства.

Ночью 3 мая у супруга осужденной произошел конфликт с сотрудниками бара «Министерство», расположенного по улице Рубинштейна. Наблюдая за происходящим, женщина села за руль автомобиля и подъехала к бару. По версии следствия, после этого она умышленно поехала в сторону скопления людей и наехала на одного из мужчин. Пострадавший получил ушиб мягких тканей правого голеностопного сустава — это не причинило вред его здоровью.

Сама женщина рассказала, что вечером 2 мая вместе с мужем каталась по городу, а потом припарковала автомобиль на улице Рубинштейна, чтобы походить по барам. Осужденная подчеркнула, что они хотели оставить машину на парковке, а домой уехать на такси. Ночью осужденная с мужем зашли в бар «Министерство», направились в туалет и вдвоем зашли в одну кабинку, потому что была большая очередь. Как только они зашли в туалет и закрыли дверь на замок, кто-то стал выламывать дверь, заявила подсудимая. Когда они вышли из кабинки, то увидели представившегося охранником мужчину, который стал агрессивно выводить ее мужа из заведения.

По словам петербурженки, на улице находились еще несколько человек, которые окружили ее мужа, угрожали ему и прыснули баллончиком в глаза. Она просила не трогать ее мужа, но ее игнорировали. Увидев, что ее супруга ударили по голове, она побежала к машине и подъехала к бару. Поняв, что припарковалась слишком близко к людям, решила отъехать назад, но от волнения перепутала передачу, и автомобиль резко тронулся вперед, совершив наезд на мужчин.

