Появились снимки Джессики Альбы в бикини без фотошопа

Появились снимки американской актрисы Джессики Альбы в бикини без фотошопа
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Dame / Backgrid / Legion-Media

Появились снимки американской актрисы и предпринимательницы Джессики Альбы в купальнике без фотошопа. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

Папарацци запечатлели 44-летнюю знаменитость во время семейного отдыха в Майами, США. Она предстала перед камерами в леопардовом бикини и черном парео, завязанном вместо юбки. Также артистка надела бейсболку и шлепанцы на плоской подошве и взяла с собой сумку на цепочке.

Известно, что звезда, воспитывающая троих детей, в начале текущего года подала на развод с мужем — продюсером Кэшем Уорреном — после 16 лет брака. Впоследствии Альба начала романтические отношения с 32-летним актером Дэнни Рамиресом.

Ранее в августе в сети также появились снимки российской супермодели Ирины Шейк в купальнике без фотошопа.

