12:57, 7 августа 2025Мир

Президент ОАЭ прибыл в Россию

Президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян прибыл в Россию
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян прибыл в Россию с официальным визитом. Об этом сообщает ТАСС.

Лидера ОАЭ встретил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин, глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Ранее в Кремле сообщили, что российский лидер Владимир Путин обсудит с Аль Нахайяном состояние и перспективы дальнейшего развития многопланового российско-эмиратского сотрудничества, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая ситуацию на Ближнем Востоке.

