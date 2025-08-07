Президент ОАЭ рассказал о встрече с Путиным на русском языке

Президент ОАЭ по итогам встречи с Путиным опубликовал пост на русском языке

Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян по итогам встречи с российским главой Владимиром Путиным в Москве рассказал об этом на русском языке. Он опубликовал пост в соцсети Х, уточнив, что лидеры обсудили партнерство и возможности его развития.

«ОАЭ привержены стремлению укреплять международное сотрудничество для преодоления глобальных вызовов и достижения мира, стабильности и процветания на региональном и международном уровнях на благо всех стран и народов», — написал шейх.