06:31, 7 августа 2025Наука и техника

Простые добавки смогли вернуть мозгу энергию и молодость

GeroSci: Никотинамид и эпигаллокатехин галлат очищают мозг от токсичных белков
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Marcin Janiec / Shutterstock / Fotodom

Ученые из Калифорнийского университета в Ирвайне выявили сочетание природных веществ, способных восстанавливать энергию стареющих нейронов и очищать мозг от токсичных белков, связанных с болезнью Альцгеймера. Результаты исследования опубликованы в журнале GeroScience.

В эксперименте использовались никотинамид (форма витамина B3) и эпигаллокатехин галлат — антиоксидант, содержащийся в зеленом чае. После 24-часовой обработки этими веществами старые нейроны начали вести себя как молодые: их энергетический уровень (в частности, уровень гуанозинтрифосфата — GTP) вернулся к норме, улучшился клеточный метаболизм, активировались ключевые механизмы утилизации белковых агрегатов. В результате мозговые клетки начали эффективнее избавляться от амилоидных бляшек — одного из главных маркеров Альцгеймера.

Кроме того, снижалось окислительное повреждение — еще один важный фактор нейродегенерации.

По словам ведущего автора исследования Грегори Брюэра, GTP — ранее недооцененный источник клеточной энергии — может играть ключевую роль в поддержании здоровья мозга. А комбинация доступных нутриентов дает надежду на простое и безопасное средство профилактики возрастных когнитивных нарушений.

Однако ученые подчеркивают: предстоит еще выяснить, как лучше доставлять вещества в мозг, так как, например, никотинамид при приеме внутрь частично инактивируется в крови.

Ранее российские ученые сообщили о создании препарата, способного замедлять старение и предотвращать возрастные болезни.

