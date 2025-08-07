Простые добавки смогли вернуть мозгу энергию и молодость

GeroSci: Никотинамид и эпигаллокатехин галлат очищают мозг от токсичных белков

Ученые из Калифорнийского университета в Ирвайне выявили сочетание природных веществ, способных восстанавливать энергию стареющих нейронов и очищать мозг от токсичных белков, связанных с болезнью Альцгеймера. Результаты исследования опубликованы в журнале GeroScience.

В эксперименте использовались никотинамид (форма витамина B3) и эпигаллокатехин галлат — антиоксидант, содержащийся в зеленом чае. После 24-часовой обработки этими веществами старые нейроны начали вести себя как молодые: их энергетический уровень (в частности, уровень гуанозинтрифосфата — GTP) вернулся к норме, улучшился клеточный метаболизм, активировались ключевые механизмы утилизации белковых агрегатов. В результате мозговые клетки начали эффективнее избавляться от амилоидных бляшек — одного из главных маркеров Альцгеймера.

Кроме того, снижалось окислительное повреждение — еще один важный фактор нейродегенерации.

По словам ведущего автора исследования Грегори Брюэра, GTP — ранее недооцененный источник клеточной энергии — может играть ключевую роль в поддержании здоровья мозга. А комбинация доступных нутриентов дает надежду на простое и безопасное средство профилактики возрастных когнитивных нарушений.

Однако ученые подчеркивают: предстоит еще выяснить, как лучше доставлять вещества в мозг, так как, например, никотинамид при приеме внутрь частично инактивируется в крови.

