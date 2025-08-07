Путин ответил на вопрос об инициаторах встречи с Трампом

Путин про встречу с Трампом: Заинтересованность была проявлена с обеих сторон

Президент России Владимир Путин рассказал, что заинтересованность в его встрече с американским лидером Дональдом Трампом исходила с обеих сторон. Об этом сообщает ТАСС.

Слова политика прозвучали в ответ на вопрос об инициаторах предстоящего саммита. «Заинтересованность была проявлена с обеих сторон, кто там какое слово сказал первым, это уже не имеет значения», — отметил глава государства.

Ранее Путин рассказал, что у России много друзей, способных помочь в организации встречи с Трампом.

Помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что встреча Путина и его американского коллеги ориентировочно пройдет на следующей неделе.