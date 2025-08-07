Мир
Трамп допустил готовность России к обмену территориями

Bloomberg: Трамп допустил, что Россия может быть готова к обмену территориями
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Дональд Трамп в разговоре с союзниками допустил, что его российский коллега Владимир Путин может быть готов к обмену территориями в рамках урегулирования украинского конфликта. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным источников, американский лидер провел разговор с союзниками США после визита своего спецпосланника Стивена Уиткоффа в Москву. Во время беседы Трамп положительно оценил перспективы прекращения огня на Украине.

Собеседники агентства также сообщили, что глава Белого дома в разговоре с союзниками якобы допустил готовность российского коллеги начать мирные переговоры. По словам источников, главным условием России для старта переговоров Трамп назвал обсуждение вопроса обмена территориями.

Ранее помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что встреча Путина и его американского коллеги ориентировочно пройдет на следующей неделе.

